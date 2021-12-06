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Новак Джокович начал 350-ю неделю в ранге первой ракетки мира

Новак Джокович начал 350-ю неделю в ранге первой ракетки мира
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович начал юбилейную, 350-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. Ранее в нынешнем году 34-летний Джокович побил рекорд другого 20-кратного чемпиона ТБШ швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 310 недель в ранге лидера мировой классификации.

Лидеры по количеству недель в ранге лидера рейтинга ATP (с 1973 года)

1. Новак Джокович (Сербия) — 350
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 310
3. Пит Сампрас (США) — 286
4. Иван Лендл (Чехословакия) — 270
5. Джимми Коннорс (США) — 268
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209
7. Джон Макинрой (США) — 170
8. Бьорн Борг (Швеция) — 109
9. Андре Агасси (США) — 101
10. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 80

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