Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса
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Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал победу подопечных на турнире. В финале россияне со счётом 2-0 обыграли национальную команду Хорватии.
«Победа была по силе, но не по подготовке, потому что её как таковой не было. Эта победа не сравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за всё то время, что я старший тренер, это, наверное, самая дружная команда», — сказал Тарпищев на пресс-конференции.
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