Андрей Рублёв: я понимал, что из-за моей тупости можем не выйти в полуфинал. Было страшно

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы в составе национальной команды на Кубке Дэвиса. По словам Рублёва, в ходе встречи со шведом Элиасом Имером в четвертьфинале он серьёзно опасался, что сборная России не выйдет в полуфинал.

«В первом матче с Эквадором, когда я расслабился, проиграл второй сет, чуть собрался и выиграл третий 6:1. Во встрече с Фели (Фелисьяно Лопесом. — Прим. «Чемпионата») я не так сильно расслабился, а просто не добавлял в игре по ходу матча, позволил себе какую-то слабину, он же поймал кураж и заиграл сам не в себя, очень круто провёл матч.

Но это был групповой этап, и у нас всё равно были хорошие шансы для выхода в плей-офф, слава богу, реабилитировался в паре. А в матче со шведами, когда шёл третий сет и Имер играл просто на невероятном уровне, я понимал, что из-за моей тупости мы можем не выйти в полуфинал, что я могу подвести команду, тогда уже было страшно», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

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