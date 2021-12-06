Видеообзор победы Рублёва в финале Кубка Дэвиса в матче с Гойо

Накануне, 5 декабря, сборная России обыграла в финале Кубка Дэвиса сборную Хорватии со счётом 2:0. Начало победе россиян положил Андрей Рублёв, который обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5)

Видеообзор матча Рублёв — Гойо.

Рублёв завершил сезон в качестве пятой ракетки мира. Также россиянин установил личный рекорд по количеству побед в сезоне. Он выиграл 53 матча. При этом процент выигранных матчей Рублёва составляет 69,7. В прошлом году этот показатель составлял 80,53%. Сезон россиянин завершит на пятом месте в рейтинге ATP.



Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. Ранее россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.



Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):

1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.



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