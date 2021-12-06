Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил, почему провоцировал испанцев, которые его освистывали

Даниил Медведев объяснил, почему провоцировал испанцев, которые его освистывали
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему провоцировал испанских болельщиков, которые его освистывали на Кубке Дэвиса. Напомним, Россия победила Испанию в групповом турнире и не позволила любимцам местной публики выйти в четвертьфинал.

«Думаю, в целом всё было хорошо. Как уже говорил в субботу, я не хотел, чтобы празднование победы было грубым или чем-то вроде того. Мне показалось, что это будет забавно для нашей команды. Мы часто делаем так друг с другом, когда играем в карты, например. Криштиану делал подобное, когда играл в Мадриде. Сомневаюсь, что после этого его освистывали. Поэтому я решил, что будет забавно. Похоже, решение оказалось неверным (улыбается).

В концовке финала была классная атмосфера, много хорватов болело за Марина (Чилича. — Прим. «Чемпионата»). Ко мне стадион относился спокойно. По-моему, все были рады, когда мы выиграли, так что всё закончилось хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Смотри самые яркие моменты Кубка Дэвиса эксклюзивно в Okko.

«У России есть шансы провести Кубок Дэвиса!» Наши чемпионы уже задумались о новом триумфе «У России есть шансы провести Кубок Дэвиса!» Наши чемпионы уже задумались о новом триумфе

Смотри турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021