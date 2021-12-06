Даниил Медведев объяснил, почему провоцировал испанцев, которые его освистывали

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему провоцировал испанских болельщиков, которые его освистывали на Кубке Дэвиса. Напомним, Россия победила Испанию в групповом турнире и не позволила любимцам местной публики выйти в четвертьфинал.

«Думаю, в целом всё было хорошо. Как уже говорил в субботу, я не хотел, чтобы празднование победы было грубым или чем-то вроде того. Мне показалось, что это будет забавно для нашей команды. Мы часто делаем так друг с другом, когда играем в карты, например. Криштиану делал подобное, когда играл в Мадриде. Сомневаюсь, что после этого его освистывали. Поэтому я решил, что будет забавно. Похоже, решение оказалось неверным (улыбается).

В концовке финала была классная атмосфера, много хорватов болело за Марина (Чилича. — Прим. «Чемпионата»). Ко мне стадион относился спокойно. По-моему, все были рады, когда мы выиграли, так что всё закончилось хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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