В сборной России оценили шансы принять Кубок Дэвиса в 2022 году

В сборной России по теннису оценили шансы принять финальную часть Кубка Дэвиса в 2022 году. В минувшие выходные российские теннисисты завоевали титул, победив в финале сборную Хорватии со счётом 2-0.
Президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева спросили на пресс-конференции, что он думает насчёт шансов страны принять турнир.
«Он говорит, что нам очень нравится в Мадриде. Но если турнир будет не здесь, то почему нет? От себя могу сказать следующее: думаю, есть небольшая проблема с флагом и всем остальным. Мы не можем заставить МОК сделать что-то с этим раньше времени. Мне кажется, это может стать одной из проблем. Если нет, то, как я слышал, у России есть шансы. Я – и, конечно, мы все — был бы очень горд сыграть в России. А Андрей ваш вопрос не слышал», — сказал Даниил Медведев, переведя в начале ответ Тарпищева.
«Я слышал. Мне хочется сыграть в России, это будет прекрасно (смеётся)», — добавил Андрей Рублёв.
«Деньги — не проблема (улыбается)», — подытожил Карен Хачанов.
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