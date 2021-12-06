Тарпищев отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал победу команды на турнире. Накануне сборная России в финале обыграла Хорватию со счётом 2:0.
«Самое страшное было в группе, когда мы могли не выйти из неё. Все приехали в разном состоянии, корт как наждачная бумага — сложное торможение. Мы реально висели на волоске в группе. Но сумели выбить испанцев в паре — это был самый сложный момент. А дальше вработались.
Рублёв выдал свой уровень в тот момент, когда было нужно. У Андрея была не физическая усталость, а психологическая. Но он вработался, всё встало на свои места. Был риск ошибиться, но у нас профессия такая — брать всё на себя», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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