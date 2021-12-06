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Тарпищев: 2021-й — лучший год за историю советского и российского тенниса

Тарпищев: 2021-й — лучший год за историю советского и российского тенниса
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги 2021 года для российских теннисистов. Уходящий год он назвал лучшим в истории отечественного тенниса.

«Это лучший год за всю историю советского и российского тенниса. Ни одна нация не выиграла ATP Cup, Кубок Дэвиса, золото и серебро Олимпиады, девчонки выиграли командный турнир, Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гарроса», а Даня выиграл US Open», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне сборная России в финале обыграла в финале Кубка Дэвиса Хорватию со счётом 2:0. Для сборной России эта победа стала третьей в истории на Кубке Дэвиса. В последний раз россияне выигрывали этот турнир в 2006 году.

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