Бердых: Кубок Дэвиса надо проводить раз в два года

Чешский теннисист Томаш Бердых признал Международную федерацию тенниса (ITF) изменить сроки проведения Кубка Дэвиса. Также Бердых, выигрывавший турнир в 2012 и 2013 годах, раскритиковал организацию за нежелание слушать предложения теннисистов.
«Мы провели столько много времени с ITF, работая над форматом. Они задавали множество вопросов, бла-бла-бла, а затем изменили формат по-своему. Я не слышал, чтобы многие теннисисты поддерживали эти изменения. Грустно видеть это, учитывая, сколько времени мы потратили на предложения.
Если бы Кубок Дэвиса проводился раз в два года, все бы сходили с ума из-за турнира. Победители чувствовали бы себя как настоящие чемпионы мира. Результат был бы уникален. Время для турнира можно было бы найти в сентябре. Я думаю, что в этом случае больше игроков хотели бы участвовать в нём», — цитирует Бердых TennisHead.
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