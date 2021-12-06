Американский журналист: Россия выиграла оба теннисных турнира с запретом на слово «Россия»
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Журналист New York Times Бен Ротенберг прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса. В финале россияне со счётом 2-0 обыграли национальную команду Хорватии. В феврале 2021 года сборная России выиграла ATP Cup.
«Россия выиграла два из двух командных турниров, где её нельзя было называть «Россией» (из-за санкций ВАДА. — Прим. «Чемпионата»). Хорошая работа. Теперь у вас есть вполне полезные санкции», — написал Ротенберг в своём «твиттере».
В финале Кубка Дэвиса Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5), а Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
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