Стали известны даты проведения турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге

Пресс-служба WTA опубликовала календарь на первую половину следующего сезона.

На первой неделе сезона пройдёт три австралийских турнира – один в Аделаиде и два в Мельбурне. Турнир в Индиан-Уэллс (США), который в прошлом году отменили из-за пандемии, а в этом перенесли на октябрь, в 2022-м традиционно запланирован на середину марта. 11 апреля начнется квалификация Кубка Билли Джин Кинг, действующими обладательницами которого являются россиянки.

Отметим, что турнир категории WTA-500 в Санкт-Петербурге (Россия) пройдёт с 7 по 13 февраля, через неделю после завершения Australian Open (с 19 по 30 января). Действующей победительницей соревнований является россиянка Дарья Касаткина.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня, а Уимблдон намечен на период с 27 июня по 9 июля.

Полностью календарь доступен здесь.