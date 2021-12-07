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Евгений Кафельников: Леонид Федун — худший президент в истории российского футбола

Евгений Кафельников: Леонид Федун — худший президент в истории российского футбола
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение, что Леонид Федун является худшим президентом клуба в истории российского футбола.

«Федун — худший президент в истории российского футбола. Уверен, человек, который владеет таким активом, должен относиться более ответственно к своему имуществу. Вполне допускаю, что он оказался в нужном месте и в нужный час — так он попал в «Спартак» и «Лукойл».

Я не хочу проводить экспертизу относительно его работы в «Лукойле». Могу ошибаться, но и в «Лукойле» он, возможно, повседневную работу не выполняет, за него это делают другие люди», — приводит слова Кафельникова «Рейтинг букмекеров».

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