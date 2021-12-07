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Шамиль Тарпищев рассказал, чем его поразил Даниил Медведев на Кубке Дэвиса

Шамиль Тарпищев рассказал, чем его поразил Даниил Медведев на Кубке Дэвиса
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Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал, чем поразил его второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев. В минувшие выходные сборная России с Медведевым в составе выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале Хорватию со счётом 2-0.

По словам Тарпищева, его поразила готовность Медведева к турниру, несмотря на напряжённое расписание.

«Вся команда уважает Медведева за его результаты и высокий класс. Для меня, кстати, было поразительно то, что, приехав в Мадрид позже остальных после Итогового турнира и имея на тренировки лишь два дня, в итоге он оказался готов лучше всех. Однако в этой команде не было такого понятия, как «лидер».

Исторически сложилось так, что Медведев, Хачанов и Рублёв с детских лет выступали вместе в одних и тех же командных турнирах. Они до сих пор остаются друзьями. Иногда сгоряча скажут что-то друг другу на тренировке, а потом извиняются. Если Медведев в этом смысле чем-то и отличается, то лишь умением обернуть свою мысль в самые подходящие слова», — приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».

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