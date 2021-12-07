Шамиль Тарпищев рассказал, чем его поразил Даниил Медведев на Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал, чем поразил его второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев. В минувшие выходные сборная России с Медведевым в составе выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале Хорватию со счётом 2-0.
По словам Тарпищева, его поразила готовность Медведева к турниру, несмотря на напряжённое расписание.
«Вся команда уважает Медведева за его результаты и высокий класс. Для меня, кстати, было поразительно то, что, приехав в Мадрид позже остальных после Итогового турнира и имея на тренировки лишь два дня, в итоге он оказался готов лучше всех. Однако в этой команде не было такого понятия, как «лидер».
Исторически сложилось так, что Медведев, Хачанов и Рублёв с детских лет выступали вместе в одних и тех же командных турнирах. Они до сих пор остаются друзьями. Иногда сгоряча скажут что-то друг другу на тренировке, а потом извиняются. Если Медведев в этом смысле чем-то и отличается, то лишь умением обернуть свою мысль в самые подходящие слова», — приводит слова Тарпищева «Коммерсантъ».
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