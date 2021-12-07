Шамиль Тарпищев: Новак Джокович рассыпался в благодарностях, когда я его встретил в лифте
Поделиться
Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал, как встретился в лифте с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Напомним, Россия победила Испанию в заключительном матче группового турнира, и за счёт этого Сербия вышла в четвертьфинал по дополнительным показателям.
«Положительных эмоций было очень много. Вы не представляете, как тепло в воскресенье нас поздравляли сербы, которые благодаря нашей победе над испанцами попали в плей-офф. Новак Джокович после этого рассыпался в благодарностях, когда я его случайно встретил в лифте», — приводит слова Шамиля Тарпищева издание «Коммерсантъ».
Смотри турниры ATP250 и WTA эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
14:03
-
12:20
-
09:00
-
08:04
-
07:43
- 6 декабря 2021
-
23:23
-
20:44
-
19:19
-
18:52
-
17:56
-
15:51
-
15:13
-
15:00
-
14:18
-
13:39
-
12:59
-
12:47
-
12:39
-
12:05
-
11:57
-
11:51
-
11:10
-
10:22
-
10:16
-
09:27
-
09:27
-
09:18
-
08:58
-
08:50
-
07:52
-
01:41
-
00:50
- 5 декабря 2021
-
23:09
-
23:05
-
22:44
Партнерский контент