Шамиль Тарпищев: Новак Джокович рассыпался в благодарностях, когда я его встретил в лифте

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал, как встретился в лифте с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Напомним, Россия победила Испанию в заключительном матче группового турнира, и за счёт этого Сербия вышла в четвертьфинал по дополнительным показателям.

«Положительных эмоций было очень много. Вы не представляете, как тепло в воскресенье нас поздравляли сербы, которые благодаря нашей победе над испанцами попали в плей-офф. Новак Джокович после этого рассыпался в благодарностях, когда я его случайно встретил в лифте», — приводит слова Шамиля Тарпищева издание «Коммерсантъ».





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