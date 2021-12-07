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Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос». FFT не стала продлевать с ним контракт

Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос». FFT не стала продлевать с ним контракт
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Бывший французский теннисист Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Париже (Франция).

Контракт специалиста истекает 31 декабря 2021 года, и, как сообщает RMC Sport, федерация тенниса Франции (FFT) не собиралась продлевать сотрудничество с Форже. В пресс-релизе, посвящённом уходу Форже, FFT поблагодарила его за вклад во «влияние этих двух крупных турниров на международной арене». Имя преемника Форже будет объявлено в ближайшее время.

Форже стал директором грунтового турнира «Большого шлема» в 2016 году, «Мастерса» – в 2012-м. За время работы Форже на «Ролан Гаррос» снесли Корт №1, открыли стадион Симоны Матье, оборудовали крышу на корте Филиппа Шатрие и ввели вечерние сессии.

В октябре 2021-го стала известно, что фамилия Форже фигурирует в «досье Пандоры» — масштабном журналистском расследовании о возможной причастности мировых лидеров и звёзд к офшорным схемам.

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