Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос». FFT не стала продлевать с ним контракт

Бывший французский теннисист Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Париже (Франция).
Контракт специалиста истекает 31 декабря 2021 года, и, как сообщает RMC Sport, федерация тенниса Франции (FFT) не собиралась продлевать сотрудничество с Форже. В пресс-релизе, посвящённом уходу Форже, FFT поблагодарила его за вклад во «влияние этих двух крупных турниров на международной арене». Имя преемника Форже будет объявлено в ближайшее время.
Форже стал директором грунтового турнира «Большого шлема» в 2016 году, «Мастерса» – в 2012-м. За время работы Форже на «Ролан Гаррос» снесли Корт №1, открыли стадион Симоны Матье, оборудовали крышу на корте Филиппа Шатрие и ввели вечерние сессии.
В октябре 2021-го стала известно, что фамилия Форже фигурирует в «досье Пандоры» — масштабном журналистском расследовании о возможной причастности мировых лидеров и звёзд к офшорным схемам.
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