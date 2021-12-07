Турсунов: пусть лучше игрок выиграет «Шлем», чем угробит карьеру, гоняясь за Кубком Дэвиса

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о разнице в престиже личных и командных турниров в теннисе.

«Если игрок достиг всего в личной карьере и не хватает только вишенки на торте – Олимпийских игр и Кубка Дэвиса – значит, будут подгонять свой график под эти турниры. Но ни одного такого топового игрока я не знаю. Абсолютно все концентрируются на личном сезоне.

Лучше пускай игрок выиграет «Шлем», чем угробит всю карьеру, пытаясь гоняться за Кубком Дэвиса, когда его не выиграть, потому что самостоятельно его выиграть нельзя. У нас четыре Олимпиады в году – четыре «Больших шлема», на которых концентрируются», — приводит слова Турсунова Metaratings.

Ранее сборная России (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской) выиграли Кубок Дэвиса, в финале одолев команду Хорватии со счётом 2-0.