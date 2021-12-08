Светлана Кузнецова и Серена Уильямс не заявились на Australian Open
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова и 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс не попали в предварительную заявку Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг.
«Только три теннисистки из топ-120 не попали в предварительную (неофициальную) версию заявки на Australian Open в женском одиночном разряде, которую я увидел. Это 46-я ракетка мира Бьянка Андрееску (она объявляла об этом ранее), 109-я ракетка мира Светлана Кузнецова и номер 41 Серена Уильямс», — написал журналист в своём "твиттере".
40-летняя Уильямс-младшая семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии: в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 годах.
Australian Open 2022 года пройдёт с 17 по 30 января.
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