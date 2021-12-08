Амели Моресмо предложили стать новым директором «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, француженка Амели Моресмо может стать новым директором «Ролан Гаррос», сообщает L'Equipe. Соответствующее предложение экс-теннисистке сделал президент Федерации тенниса Франции Жиль Моретто. Амели пока не дала официального ответа.
Ранее стало известно, что Ги Форже покинет пост директора «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Париже (Франция). Контракт бывшего теннисиста истекает 31 декабря 2021 года, и продлевать его федерация не намерена.
Амели за карьеру завоевала 25 титулов в одиночном разряде, включая победы на Australian Open и Уимблдоне в 2006 году. В конце 2009 года француженка объявила о завершении карьеры. В 2015-м она была введена в международный Зал теннисной славы. В качестве тренера Моресмо, в частности, работала с британцем Энди Марреем.
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