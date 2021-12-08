Бенчич, осудившая замену в сборной России, получила награду от Кубка Билли Джин Кинг

Олимпийская чемпионка – 2020 швейцарка Белинда Бенчич стала обладательницей Billie Jean King Cup Heart Award, которая вручается за выдающееся выступление в рамках финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.
В пользовательском голосовании швейцарка обошла россиянку Людмилу Самсонову, словачку Викторию Кужмову, американку Даниэль Коллинз и австралийку Сторм Сандерс.
Отмечается, что Бенчич призовые за награду в $ 10 тыс. потратила на благотворительность – пяти приютам для собак в Словакии.
Напомним, чемпионками Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году стали представительницы России. В финальном матче они со счётом 2:0 обыграли сборную Швейцарии. Бенчич после проигрыша заявила, что считает некрасивой замену России перед вторым матчем, тогда Самсонова вышла вместо Анастасии Павлюченковой и обыграла Белинду.
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