Бенчич, осудившая замену в сборной России, получила награду от Кубка Билли Джин Кинг

Олимпийская чемпионка – 2020 швейцарка Белинда Бенчич стала обладательницей Billie Jean King Cup Heart Award, которая вручается за выдающееся выступление в рамках финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг.

В пользовательском голосовании швейцарка обошла россиянку Людмилу Самсонову, словачку Викторию Кужмову, американку Даниэль Коллинз и австралийку Сторм Сандерс.

Отмечается, что Бенчич призовые за награду в $ 10 тыс. потратила на благотворительность – пяти приютам для собак в Словакии.

Напомним, чемпионками Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году стали представительницы России. В финальном матче они со счётом 2:0 обыграли сборную Швейцарии. Бенчич после проигрыша заявила, что считает некрасивой замену России перед вторым матчем, тогда Самсонова вышла вместо Анастасии Павлюченковой и обыграла Белинду.