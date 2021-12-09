Тренер сборной России оценил провокации Медведева в адрес освистывавших его испанцев

Тренер сборной России на Кубке Дэвиса, бывший теннисист Игорь Куницын прокомментировал инцидент со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, провоцировавшим испанских болельщиков, которые его освистывали на Кубке Дэвиса. Напомним, Россия победила Испанию в групповом турнире и не позволила любимцам местной публики выйти в четвертьфинальную стадию турнира.

Куницына спросили, как на Медведева влияют его конфликты с трибунами, когда он эпатажно реагирует на их попытки вывести его из себя.

«Наверно, это вопрос к нему. Но факт, что в этот раз это никак не сказывалось негативно на Дане. Он провёл прекрасные матчи», — приводят слова Игоря Куницына «Известия».

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