Тренер сборной России: по Андрею Рублёву были вопросы на Кубке Дэвиса

Тренер сборной России на Кубке Дэвиса, бывший теннисист Игорь Куницын ответил на вопрос, понимал ли он, что в одиночных матчах на Кубке Дэвиса ставка будет сделана на Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Безусловно, нет. Было несколько факторов. Даниил сыграл финал в Турине, ему надо было лететь на несколько дней в Ниццу. В Мадрид на Кубок Дэвиса он приехал позже всех. И в каких он будет кондициях на первые матчи, не знал никто, включая его. Но ему сразу понравились условия в Мадриде, хоть они и отличались от Турина. Медведев быстро набрал форму, и в дальнейшем по нему не было сомнений.

По Андрею Рублёву, конечно, были вопросы. Для него получилась тяжёлая в психологическом плане концовка сезона. Поэтому основной вопрос был, сумеет ли он набраться положительных эмоций, чтобы бороться на протяжении многих матчей на таком коротком отрезке. Плюс мы понимали, что Андрей, скорее всего, будет играть и пару. Получалась двойная нагрузка. Так что по Рублёву изначально не было понимания, сможет ли он показывать тот теннис, на который способен», — цитируют Куницына «Известия».

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