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Американский журналист назвал отличие Новака Джоковича от Федерера и Надаля

Американский журналист назвал отличие Новака Джоковича от Федерера и Надаля
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Американский журналист рассказал Кристофер Клэри, в чём, по его мнению, состоит отличие 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича от двух других 20-кратных чемпионов ТБШ, швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. По словам журналиста, особое значение имеет сербское происхождение Джоковича, чьё детство пришлось на период, когда в стране шли ожесточённые военные действия.

«У Рафы и Роджера было спокойное детство. У них был выбор. А Джокович — из страны, раздираемой войной. В отличие от Рафы и Роджера, у него не было выбора. Он просто хотел добиться успеха. Ему нужно было это», — приводит слова Кристофера Клэри издание Tennis World USA, ссылаясь на Money Control.

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