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Директор Australian Open назвал единственное условие допуска непривитых игроков на турнир

Директор Australian Open назвал единственное условие допуска непривитых игроков на турнир
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Директор Australian Open Крейг Тили рассказал, в каком случае теннисист, который отказался прививаться от коронавируса, всё-таки сможет выступить на турнире.

«Чтобы прояснить ситуацию: никто из невакцинированных игроков не сможет выступить на Australian Open. Единственное исключение — теннисист сможет выступить, если получит от властей Австралии одобренное медиками исключение. Пока нет никаких исключений», — приводит слова Тили австралийское агентство ABC.

Пока неясно, выступит ли на Australian Open 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Сербский теннисист до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; несмотря на это, он попал в предварительную заявку на турнир.

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