Эмма Радукану стала амбассадором известного бренда бутилированной воды

Британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2021 года, подписала контракт с производителем бутилированной воды Evian. Об этом бренд сообщил в «Инстаграме».

Публикация доступна в официальном «инстаграме» Evian.

Отметим, что Evian более 30 лет предоставляет бутилированную воду для US Open. Также бренд сотрудничает с ещё одним турниром «Большого шлема» — Уимблдоном.

Напомним, под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира, 20-летней Ван Синьюй (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.

По подсчётам Daily Express, в активе Радукану после всех сыгранных турниров £ 4 млн (примерно $ 5,28 млн).