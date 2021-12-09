Эмма Радукану стала амбассадором известного бренда бутилированной воды
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Британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2021 года, подписала контракт с производителем бутилированной воды Evian. Об этом бренд сообщил в «Инстаграме».
Публикация доступна в официальном «инстаграме» Evian.
Отметим, что Evian более 30 лет предоставляет бутилированную воду для US Open. Также бренд сотрудничает с ещё одним турниром «Большого шлема» — Уимблдоном.
Напомним, под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира, 20-летней Ван Синьюй (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.
По подсчётам Daily Express, в активе Радукану после всех сыгранных турниров £ 4 млн (примерно $ 5,28 млн).
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