Веснина заявила, что не сыграет на январских турнирах в Австралии

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина ответила на вопрос о том, сыграет ли она на зимних турнирах в Австралии, в частности, на Australian Open.

«К сожалению, нет. Приняла это решение за пару дней до вылета на отдых. Лететь и просто так отбывать номер — не для меня. А форма сейчас далека от идеальной, плюс травма и последствия простуды дают о себе знать. Поэтому этот отдых был просто необходим», — написала Веснина у себя в «сториз» в «Инстаграме».

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, её партнёром по паре был россиянин Аслан Карацев. Из-за травмы россиянка пропустила Открытый чемпионат США. Также Веснина не сыграла на Кубке Кремля и в октябре объявила о завершении сезона.