«Иногда очень застенчивый». Веснина описала Карацева несколькими прилагательными

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина описала Аслана Карацева в нескольких словах. Отметим, что Елена выступала на Олимпийских играх в Токио (Япония) в паре вместе с Асланом в миксте.
«Сильный, тихий, честный, иногда очень застенчивый. Но он имеет прекрасное чувство юмора, когда находится в хорошем настроении», — написала Веснина у себя в «инстаграме».
Также Веснина поделилась своей любимой фотографией с Карацевым.
Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио Веснина вместе с Карацевым завоевали серебряную награду в миксте, уступив в финале другой российской паре, Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву.
Ранее Елена Веснина заявила, что не сыграет на январских турнирах в Австралии из-за последствий травмы и плохой физической формы.
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