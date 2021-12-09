«Иногда очень застенчивый». Веснина описала Карацева несколькими прилагательными

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина описала Аслана Карацева в нескольких словах. Отметим, что Елена выступала на Олимпийских играх в Токио (Япония) в паре вместе с Асланом в миксте.

«Сильный, тихий, честный, иногда очень застенчивый. Но он имеет прекрасное чувство юмора, когда находится в хорошем настроении», — написала Веснина у себя в «инстаграме».

Также Веснина поделилась своей любимой фотографией с Карацевым.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Токио Веснина вместе с Карацевым завоевали серебряную награду в миксте, уступив в финале другой российской паре, Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву.

Ранее Елена Веснина заявила, что не сыграет на январских турнирах в Австралии из-за последствий травмы и плохой физической формы.