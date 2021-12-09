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Медведев, Рублёв и Азаренко продадут ракетки, чтобы помочь тренеру, больному раком

Медведев, Рублёв и Азаренко продадут ракетки, чтобы помочь тренеру, больному раком
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Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что он, Андрей Рублёв, Виктория Азаренко и ещё 6 теннисистов выставили свои ракетки на благотворительный аукцион. Они сделали это, чтобы финансово помочь Кристиану Шнайдеру, бывшему тренеру хорвата Борны Чорича.

«Всем привет. После завершения теннисного сезона и накануне Нового года я решил выставить свою ракетку на аукцион.

Все средства, собранные с продажи ракетки, так же, как и с ракеток Виктории Азаренко, Симоны Халеп, Маттео Берреттини, Андрея Рублёва, Марина Чилича, Борны Чорича, Мате Павича и Николы Мектича, пойдут нашему другу и коллеге Кристиану Шнайдеру, которому диагностировали рак кишечника», – написал Медведев у себя в «инстаграме».

Диагноз Шнайдеру диагностировали два года назад, он начал лечение, и у него наступила ремиссия. Этой зимой Кристиана госпитализировали с резкой болью в животе. Он перенёс две операции, во время которых врачи обнаружили рак печени, селезёнки и тонкого кишечника.

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