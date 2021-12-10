Даниил Медведев обратился к Иге Свёнтек в «Инстаграме»

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде, россиянин Даниил Медведев обратился к девятой ракетке мира в женском одиночном разряде, польке Иге Свёнтек. Он предложил ей съесть брецель — булочную мелочь диаметром около 10—15 см в форме кренделя, популярную на юге Германии, в Австрии и в немецкоязычной Швейцарии.

«Брецель?» — написал Медведев в «сториз» своего «инстаграма», тегнув Свёнтек.

Фото: https://www.instagram.com/medwed33/

Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В прошедшем сезоне Медведев также сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, стал чемпионом US Open, пробился в финалы «Мастера» в Париже и Итогового чемпионата ATP.

