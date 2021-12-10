Надаль сыграет на турнире в Мельбурне
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Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выступит на турнире в Мельбурне (Австралия), который стартует 4 января, сообщает пресс-служба ATP.
Помимо Надаля, на турнире выступят Кей Нисикори, Кевин Андерсон, Григор Димитров, Райли Опелка, Александр Бублик и другие игроки.
Ранее сообщалось, что Надаль, отсутствующий в ATP-туре с августовского турнира в Вашингтоне (США), надеется сыграть на выставочных соревнованиях в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут с 16 по 18 декабря. Там его соперниками станут Андрей Рублёв (Россия), Энди Маррей (Великобритания), Доминик Тим (Австрия), Денис Шаповалов (Канада) и Каспер Рууд (Норвегия).
При этом Надаль пропустит командный турнир ATP Cup, который начинается 1 января.
Новость по темеРафаэль Надаль не сыграет на ATP Cup в 2022 году
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