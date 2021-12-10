Ига Свёнтек отреагировала на предложение Даниила Медведева съесть булку

Девятая ракетка мира в женском одиночном разряде, полька Ига Свёнтек отреагировала на предложение второй ракетки мира в мужском одиночном разряде, россиянина Даниила Медведева съесть булку. Ранее Медведев предложил Свёнтек съесть брецель — булочную мелочь диаметром около 10—15 см в форме кренделя, популярную на юге Германии, в Австрии и в немецкоязычной Швейцарии.
«Ты буквально «сделал мой день». (Сегодня я была как брецель на корте)», — написала Свёнтек в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/iga.swiatek/
Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.
В прошедшем сезоне Медведев также сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, стал чемпионом US Open, пробился в финалы «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP.
- 10 декабря 2021
-
09:27
-
09:14
-
07:43
- 9 декабря 2021
-
21:49
-
20:38
-
19:21
-
19:00
-
18:23
-
13:46
-
13:20
-
13:06
-
10:27
-
10:08
-
09:48
-
09:16
-
08:01
-
07:43
- 8 декабря 2021
-
21:05
-
19:47
-
14:54
-
11:06
-
10:32
-
09:44
-
09:41
-
09:01
-
08:56
- 7 декабря 2021
-
23:57
-
23:36
-
22:40
-
22:15
-
21:38
-
21:02
-
19:07
-
17:58
-
17:25