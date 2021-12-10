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Ига Свёнтек отреагировала на предложение Даниила Медведева съесть булку

Ига Свёнтек отреагировала на предложение Даниила Медведева съесть булку
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Девятая ракетка мира в женском одиночном разряде, полька Ига Свёнтек отреагировала на предложение второй ракетки мира в мужском одиночном разряде, россиянина Даниила Медведева съесть булку. Ранее Медведев предложил Свёнтек съесть брецель — булочную мелочь диаметром около 10—15 см в форме кренделя, популярную на юге Германии, в Австрии и в немецкоязычной Швейцарии.

«Ты буквально «сделал мой день». (Сегодня я была как брецель на корте)», — написала Свёнтек в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/iga.swiatek/

Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В прошедшем сезоне Медведев также сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, стал чемпионом US Open, пробился в финалы «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP.

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