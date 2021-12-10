Премьер-министр Австралии: Джокович будет следовать тем же правилам, что и остальные

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что никаких исключений из коронавирусных правил для первой ракетки мира серба Новака Джоковича не будет. Ранее стало известно, что к участию в Australian Open будут допущены лишь вакцинированные теннисисты. Хоть Джокович никогда и не говорил, вакцинирован он или нет, считается, что серб не прививался, так как он относится к вакцинации скептически.
Фамилия Джоковича появилась в списке участников Australian Open. В связи с этим появились слухи, что власти Австралии могли сделать для серба исключение.
«Такие решения принимают врачи, а не политики. Джокович будет следовать тем же правилам, что и остальные игроки. Нет никаких специальных правил для теннисистов или кого-то другого», — цитирует Моррисона Sky News.
«Есть правила. Существуют медицинские исключения, но это не какая-то лазейка для привилегированных теннисистов», — пояснил премьер-министр штата Виктория Джеймс Мерлино.
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