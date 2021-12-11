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Мельцер, завершивший карьеру осенью, стал капитаном сборной Австрии в Кубке Дэвиса

Мельцер, завершивший карьеру осенью, стал капитаном сборной Австрии в Кубке Дэвиса
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Австрийский теннисист Юрген Мельцер стал новым капитаном сборной Австрии в Кубке Дэвиса. Об этом Мельцер объявил у себя в «твиттере».

«Нет большей чести для меня, чем представлять свою страну. Жду возможности проявить себя в новой роли капитана сборной Австрии в Кубке Дэвиса», — написал Мельцер у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, за свою карьеру Юрген Мельцер выиграл 5 титулов ATP в одиночном разряде и становился 8-й ракеткой мира.

Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде стал полуфинал «Ролан Гаррос» 2010 года, в котором Мельцер в трёх сетах уступил будущему победителю испанцу Рафаэлю Надалю. Мельцер также выиграл два турнира «Большого шлема» в парном разряде и ещё один в миксте.

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