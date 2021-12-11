Француз Пьер Юг-Эрбер стал первым невакцинированным игроком, снявшимся с Australian Open

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер пропустит Australian Open из-за обязательной вакцинации от коронавируса.

«Я не привит и поехать в Австралию не вариант. Я делаю что могу. Но из-за моего рейтинга в одиночном разряде, возможно, не стоит ехать в Австралию для хорошего старта.

Да, это мой личный выбор – не прививаться. Я не знаю, как долго это продлится, не знаю, реально ли сегодня быть теннисистом, не прививаясь. Есть не только Австралия. Есть еще Соединенные Штаты, Австрия… Это довольно сложная тема», — приводит слова Эрбера 7news.

Напомним, также резонанса по поводу вакцинации развернулся вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича. Новак попал в заявку на турнир, но пока неизвестно, сможет ли Джокович выступить на Australian Open в 2022 году. Власти Австралии потребовали, чтобы к турниру допустили лишь вакцинированных. Сербский теннисист неоднократно скептически высказывался о вакцинации, но так и не рассказал, прививался ли он сам. Многие эксперты полагают, что Новак не прививался.