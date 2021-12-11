Турсунов рассказал, почему в женском мировом теннисе сейчас нет стабильных лидеров

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал, почему в современном женском теннисе нет устоявшихся лидеров.

«Многие девушки не понимают, что привело их к успеху на конкретном турнире и что необходимо, чтобы остаться на вершине. Частая ситуация, когда игрок начинает показывать результат, и ему вдруг кажется, что он понял истину и нашел свою игру надолго.

Ты набираешь высоту, отключаешь двигатели, начинаешь планировать на набранной скорости. Тебе кажется, что работа закончилась. И в какой-то момент начинаешь пикировать с вершины. А понимания, как остановить это падение – нет. Приходит испуг, ты не понимаешь, как из этой ситуации выйти, и проигрываешь еще больше.

А подняться наверх во второй раз уже намного тяжелее, поскольку столько же работать уже нет сил. Слоан Стивенс – хороший пример: поднялась, упала, а потом поняла, что возвращаться ей не очень и надо. Как сказал однажды Флойд Мейвезер: очень тяжело просыпаться в шесть утра на пробежку, когда ты спишь в шелковой пижаме.

Как Контавейт удержаться в элите? Главное, что нужно понять: результаты, которые были у нее в конце года — аномалия. Это совсем не значит, что она плохо играла, просто попала в momentum. Если переводить на русский — выступала по накатанной. За счет побед Анетт обрела уверенность, перестала дергаться и волноваться в важных розыгрышах.

Психологически легче играть после побед на трех турнирах, чем после пяти поражений подряд. Эта уверенность может пропасть, и вот тогда нужно показать характер. Многие игроки с этим не справляются. Появляются побочные эффекты – они начинают менять свои тренировки, свою команду, и наступает полная чехарда.

Большинству теннисистов не хватает умения адаптироваться к взлетам и падениям, и умения проанализировать первоисточник успехов и поражений. Всегда возникает желание перекинуть ответственность куда-то подальше от себя», — приводит слова Турсунова «Ведомости».