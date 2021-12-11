Турсунов назвал перспективных и талантливых теннисисток. Среди них — россиянка и украинка

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов назвал самых талантливых и перспективных теннисисток мира.
«Арина Соболенко очень способная. Она настоящий фанат тенниса, ради него готова на все. Это ее спасает во многих ситуациях. По моим наблюдениям, хорошие перспективы у Елены Рыбакиной, у нее спокойный характер. Хотя я не знаю внутренней кухни – возможно, спокойствие лишь снаружи, а внутри бурлящая лава.
Ига Свентек физически очень талантлива – мощнее, чем другие девочки. Но ей нужно разобраться с психологическим состоянием. Бадоса может спокойно стать первой в мире. Саккари прогрессирует достаточно планомерно.
А вот Эшли Барти дальше будет очень сложно – она хорошо видит игру, словно в шахматы на корте играет, очень хорошо подает, но физически ее можно придавить. В туре много девочек, которые способны шлепнуть пару ударов, на которые сложно качественно ответить, когда у тебя самой нет силы. Она в каком-то смысле заложник нестабильности своих противников, но пока это ее не смущает.
Радукану, Брэйди, Андрееску, Грачева, Анисимова, Костюк — список талантливых очень длинный. Но вряд ли на данный момент их можно назвать стабильными», — приводит слова Турсунова «Ведомости».
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