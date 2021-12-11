19-я ракетка мира Баутиста-Агут расстался с тренером, с которым работал 11 лет
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19-я ракетка мира из Испании Роберто Баутиста-Агут прекратил партнёрство с личным тренером Пепе Вендреллом. Испанец работал со специалистом 11 лет.
«С ним я достиг своих высших результатов, поэтому благодарю его за всю большую работу. Это обоюдное решение, которое мы приняли, чтобы дальше развиваться как профессионалы. Я каждый день просыпаюсь всё с тем же желанием тренироваться и соревноваться, что и в начале своей карьеры. Моя цель – выходить на корт и показывать свой максимум», – приводит слова Баутиста-Агута Europa Press.
Новым тренером испанца станет Даниэль Химено, помогать ему будет Томас Карбонелла. Баутиста-Агут выступит на ATP Cup под руководством новых наставников, где будет представлен в качестве первой ракетки Испании.
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