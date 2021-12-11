Циципас рассказал о восстановлении после травмы локтя
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о восстановлении после травмы. Он выразил уверенность в том, что сумеет полностью восстановиться после повреждения локтя, из-за которого ему пришлось сняться с Итогового чемпионата ATP.
«С моим локтем всё отлично. Я уверен, что на 100% восстановлюсь. Моя цель — подниматься ещё выше. Надеюсь, что подготовка пройдёт хорошо и в новом году мои результаты будут в три раза лучше, чем в нынешнем.
В Париже боль терпеть было невозможно, пришлось сняться. Я никогда не уходил во время матча. Но было действительно очень больно. И было неприятно говорить, что я вынужден закончить игру», — цитирует Циципаса Tennis World USA со ссылкой на греческий телеканал ANT1.
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