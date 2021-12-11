Маррей высказался о возможном участии Джоковича в Australian Open

Шотландский теннисист Энди Маррей высказался о ситуации с возможным участием первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии. Ранее организаторы сообщили, что принять участие в турнире смогут лишь вакцинированные теннисисты.



Джокович неоднократно скептически отзывался о вакцинации. По всей видимости, он не прививался. При этом фамилия Новака уже появилась в списке участников турнира. В связи с этим появились слухи, что для Джоковича могли сделать исключение. Впрочем, власти Австралии опровергли эту версию.



«Я не знаю, какая там ситуация с Новаком. Я видел, что он был в списке участников. И полагаю, что он сыграет в Австралии и вакцинирован. Нам сказали, что существуют правила. Если хочешь играть, надо вакцинироваться. Я думаю, что именно так всё и было.



Конечно, хочется, чтобы на крупнейших турнирах играли ведущие теннисисты. Это и делает подобные турниры очень интересными», — цитирует Маррея Tennis Head.