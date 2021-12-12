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Надаль эмоционально отреагировал на смерть четырёхкратного победителя ТБШ Сантаны

Надаль эмоционально отреагировал на смерть четырёхкратного победителя ТБШ Сантаны
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Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отреагировал на смерть победителя четырёх турниров «Большого шлема» Мануэля Сантаны. Он скончался на 84-м году жизни. Сантана был почётным президентом турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Вы всегда будете особенным человеком. Как я уже говорил неоднократно раньше, тысячу раз спасибо вам за то, что вы сделали для нашей страны и для того, чтобы открыть дороги для других игроков.

Вы были моей ролевой моделью, другом и человеком, который был близок нам всем», — написал Надаль в своём «инстаграме».

Мануэль является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он выигрывал «Ролан Гаррос» в 1961 и 1964 годах. Также Сантана стал победителем US Open в 1965 году и Уимблдона в 1966 году. Все титулы он выиграл до начала «Открытой эры». Кроме того, Сантана становился победителем «Ролан Гаррос» в паре с Роем Эмерсоном в 1963 году.

Также испанец является олимпийским чемпионом 1968 года (Мехико) в одиночке. Там же он выиграл серебро в паре. С 1984 года он состоял в Международном зале теннисной славы.

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