18-кратная чемпионка ТБШ: меня аж передёргивало, когда Олимпиада проходила в России

Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, раскритиковала проведение Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), упомянув при этом Россию.
Эверт отреагировала на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении Игр в Китае.
«Я согласна, что Олимпиады в таких странах, как Китай, не должны проводиться — в странах, где совершаются преступления против человечества. Меня аж передёргивало, когда Игры проводились в России. Это всё свидетельство глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в своём «твиттере».
Ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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