Куницын назвал российского теннисиста, который может конкурировать с основной «четвёркой»

Тренер сборной России на Кубке Дэвиса, бывший теннисист Игорь Куницын ответил на вопрос, кто из российских теннисистов может составить конкуренцию основной «четвёрке» — Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Аслану Карацеву и Карену Хачанову.
«Кто сейчас в России может составить конкуренцию Медведеву, Рублеву, Карацеву и Хачанову? Есть такие. Тот же Рома Сафиуллин находится в топ-150. Надеемся, в следующем сезоне приблизится к первой сотне. Молодые 16-летние ребята сейчас выиграли юниорский Кубок Дэвиса. Понятно, что это не следующий год. Но верим, что через три-четыре сезона они подтянутся», — приводит слова Куницына «Известия».
Напомним, 5 декабря завершился финал Кубка Дэвиса. Российская команда в третий раз в истории выиграла турнир, обыграв Хорватию.
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