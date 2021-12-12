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Куницын назвал российского теннисиста, который может конкурировать с основной «четвёркой»

Куницын назвал российского теннисиста, который может конкурировать с основной «четвёркой»
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Тренер сборной России на Кубке Дэвиса, бывший теннисист Игорь Куницын ответил на вопрос, кто из российских теннисистов может составить конкуренцию основной «четвёрке» — Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Аслану Карацеву и Карену Хачанову.

«Кто сейчас в России может составить конкуренцию Медведеву, Рублеву, Карацеву и Хачанову? Есть такие. Тот же Рома Сафиуллин находится в топ-150. Надеемся, в следующем сезоне приблизится к первой сотне. Молодые 16-летние ребята сейчас выиграли юниорский Кубок Дэвиса. Понятно, что это не следующий год. Но верим, что через три-четыре сезона они подтянутся», — приводит слова Куницына «Известия».

Напомним, 5 декабря завершился финал Кубка Дэвиса. Российская команда в третий раз в истории выиграла турнир, обыграв Хорватию.

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