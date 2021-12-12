Новак Джокович отреагировал на смерть четырёхкратного победителя ТБШ Мануэля Сантаны

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович отреагировал на смерть победителя четырёх ТБШ Мануэля Сантаны. Он скончался на 84-м году жизни. Сантана был почётным президентом турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Джокович опубликовал архивные кадры с легендарным испанским теннисистом.

«Душераздирающе было узнать новости о Мануэле Сантане. Посылаю свои глубочайшие соболезнования и молитвы его семье и всем, кто его любил, а их так много. Спасибо тебе, дорогой Мануэль, за то, что проложил такой путь. По тебе всегда будут скучать и восхвалять! Покойся с миром, легенда!» — написал Джокович под фотографиями.

Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.

Сантана выиграл «Ролан Гаррос» в 1961 и 1964 годах, а также стал победителем US Open в 1965 году и Уимблдона в 1966 году.