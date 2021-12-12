Циципас впервые побывал на гонке Формулы-1

Греческий теннисист побывал на гонке Гран-при Абу-Даби (ОАЭ). Фотографию Циципаса в окружении сотрудников «Ред Булл» опубликовала журналистка Рим Абуллели.

«Только что наткнулась на Стефаноса, он сегодня с «Ред Булл» и впервые присутствует на гонке Формулы-1», — написала журналистка.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Абуллели.

В настоящее время Циципас восстанавливается после травмы локтя. Из-за неё греческий теннисист был вынужден сняться с Итогового чемпионата ATP. Ранее Циципас признался, что уверен в полном восстановлении. Также он сообщил, что реабилитация проходит успешно.

Победителем Гран-при Абу-Даби стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Благодаря этому успеху представитель Нидерландов впервые стал чемпионом мира и прервал гегемонию британца Льюиса Хэмилтона, представляющего команду «Мерседес».