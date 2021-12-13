Бронзовый призёр Олимпиады в Токио Карреньо-Буста женился
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста женился. О помолвке спортсмен сообщил в своём «инстаграме», опубликовав фото с церемонии. Судя по подписи, бракосочетание произошло 11 декабря в Астурии (Испания).
Запись можно посмотреть в «твиттере» Карреньо-Бусты.
Напомним, Карреньо-Буста стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио (Япония) в одиночном разряде.
Лучшим результатом испанца на турнирах «Большого шлема» является выход в финал US Open в 2016 году. Кроме того, он доходил до полуфинала Australian Open в 2017 году. В общей сложности 30-летний теннисист выиграл шесть турниров за свою карьеру. Наивысшей позиции в карьере в рейтинге ATP он достиг в сентябре 2017 года. Тогда Карреньо-Буста поднялся на 10-е место рейтинга.
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