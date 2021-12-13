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Тренер Серены Уильямс назвал ключевой фактор успеха американки и Новака Джоковича

Тренер Серены Уильямс назвал ключевой фактор успеха американки и Новака Джоковича
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Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, за счёт чего побеждают такие теннисисты, как его подопечная и 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович.

«У чемпионов свой образ мышления, и этот образ мышления определяет теннис. Всё дело именно в этом. Чем бы ты ни занимался, ты добьёшься успеха, если у тебя правильный образ мышления.

Я помню, как о Новаке Джоковиче, когда ему было 17 лет, никто не думал, дескать, вау, он показывает невероятный теннис. Но у него потрясающий образ мышления. Чемпионский. То же самое и в случае с Сереной. Они развивали свои теннисные навыки», — рассказал Патрик Муратоглу в интервью, выложенном на его странице в «Инстаграме».

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