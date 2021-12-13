Белинда Бенчич признана спортсменкой года в Швейцарии

Теннисистка Белинда Бенчич признана спортсменкой 2021 года в Швейцарии, сообщает Национальная федерация тенниса страны. 2021 год Бенчич завершила в качестве 23-й ракетки мира.

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В 2021 году Бенчич завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио (Япония) в одиночном разряде. Также она выиграла серебро в парном разряде. В составе сборной Швейцарии Бенчич дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг. Там швейцарки уступили соперницам из России.



За карьеру Бенчич выиграла пять различных турниров. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал US Open в 2019 году. В феврале 2020 года Бенчич поднялась на 4-е место в рейтинге WTA, что является наивысшей ступенью в её карьере.