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Министр спорта Австралии высказался о ситуации с Новаком Джоковичем и Australian Open

Министр спорта Австралии высказался о ситуации с Новаком Джоковичем и Australian Open
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Министр спорта Австралии Мартин Пакула прокомментировал то, что лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии 2022 года.

Ранее стало известно, что невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open — 2022. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. При этом директор Australian Open Крейг Тили заявил, что единственное условие допуска непривитых игроков на турнир — получение от властей Австралии одобренного медиками исключения.

«Думаю, в ближайшие дни или около того Tennis Australia расскажет об этом больше. Я совершенно уверен, что любое заявление о медицинском исключении в отношении любого игрока будет проверено группой экспертов.

Сыграет ли Джокович? Пока понимания нет. Решать, вакцинироваться ли, будет Новак», — цитирует чиновника West Australian.

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