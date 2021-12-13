Министр спорта Австралии высказался о ситуации с Новаком Джоковичем и Australian Open

Министр спорта Австралии Мартин Пакула прокомментировал то, что лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович может пропустить Открытый чемпионат Австралии 2022 года.

Ранее стало известно, что невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open — 2022. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. При этом директор Australian Open Крейг Тили заявил, что единственное условие допуска непривитых игроков на турнир — получение от властей Австралии одобренного медиками исключения.

«Думаю, в ближайшие дни или около того Tennis Australia расскажет об этом больше. Я совершенно уверен, что любое заявление о медицинском исключении в отношении любого игрока будет проверено группой экспертов.

Сыграет ли Джокович? Пока понимания нет. Решать, вакцинироваться ли, будет Новак», — цитирует чиновника West Australian.