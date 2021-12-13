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Кончита Мартинес признана лучшим тренером года по версии WTA

Кончита Мартинес признана лучшим тренером года по версии WTA
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Бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес была признана лучшим тренером года по версии WTA, сообщает пресс-служба организации. Мартинес в настоящее время является тренером 3-й ракетки мира испанки Гарбинье Мугурусы.

Запись можно посмотреть в «твиттере» WTA.

Мугуруса в 2021 году выиграла три турнира, включая Итоговый чемпионат WTA. Что касается Мартинес, то она во время карьеры была второй ракеткой мира. Она стала четвёртым обладателем приза лучшему тренеру по версии WTA.

Ранее этой чести удостаивались Саша Бажин (бывший тренер Наоми Осаки), Крейг Тиззер (тренер Эшли Барти) и Пётр Сиржпутовски (бывший тренер Иги Свёнтек).

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