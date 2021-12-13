Бернард Томич: использую хейт в качестве топлива и вернусь на вершину

Австралийский теннисист Бернард Томич заявил, что критика станет для него дополнительной мотивацией. Ещё в 18-летнем возрасте Томич добрался до четвертьфинала Уимблдона, но в дальнейшем так и не смог раскрыть свой потенциал. В 2016 году он был 17-й ракеткой мира, но затем у него начался спад. В настоящее время австралиец занимает 259-е место.



«В своей жизни я сталкивался с ненавистью и критикой. Но я не могу сдаваться. Думаете, я не вижу весь этот хейт в комментариях? Он вредит, это больно. Раньше я глупо реагировал на такие вещи. Но теперь я использую это, как топливо. Я вернулся, я голоден до побед и готов. Теперь меня никто не остановит, разве что я сам.



Я тренируюсь, потею, толкаю себя к новым высотам. Я заряжен! И готов сделать всё, чтобы вернуться на вершину. Упорный труд приносит плоды. Настало время выйти на новый уровень», — сказал Томич в видео, опубликованном в его «инстраграме».