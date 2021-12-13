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Теннисный клуб в Аргентине назвал корт в честь Диего Шварцмана

Теннисный клуб в Аргентине назвал корт в честь Диего Шварцмана
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Теннисный клуб El Club Nautico Hacoaj переименовал центральный корт. Теперь он будет носить имя аргентинского теннисиста Диего Шварцмана, сообщает Tennis Channel.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Tennis Channel.

В этом клубе в детстве тренировался Диего. Он сам присутствовал на открытии обновлённого корта с грунтовым покрытием.

29-летний Шварцман за карьеру выиграл четыре турнира ATP. В октябре 2020 года он поднялся на 8-е место в рейтинге ATP. Это наивысшая позиция Диего в карьере.

На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом Шварцмана был выход в полуфинал «Ролан Гаррос». До предпоследней стадии турнира аргентинец добрался в 2020 году.

Теннисный сезон уже завершён. В январе первые турниры 2022 года пройдут в Австралии, там же состоится Australian Open.

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